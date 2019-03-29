Нам есть, за что сказать спасибо: в уральской столице проходят творческие конкурсы «СПАСИБО, Екатеринбург!»

18:13 | 30.03.2019

Фото: yandex.ru/images

Свердловское региональное отделение Всероссийского совета местного самоуправления и Библиотечный центр «Екатеринбург» при поддержке Управления культуры Администрации города Екатеринбурга приглашают к участию в литературном и фотоконкурсах «Спасибо, Екатеринбург!».



Фотоконкурс проводится ежегодно среди профессиональных фотографов и любителей, а литературный конкурс проводится среди творческих людей, пишущих в стихах и прозе в рамках подготовки к празднованию 300-летия города. Цель конкурсов – составление фотографического и литературного «портретов» Екатеринбурга на основе личных впечатлений участников конкурса. Участие может принять человек любого возраста. География участников также не ограничена.



Тематика конкурсов одинакова – Екатеринбург глазами современников: люди, события, страницы истории, промышленные предприятия и явления культуры, составляющие 300-летний облик нашего города.

Призовой фонд: 1-е место – 30 000 рублей, 2-е место – 20 000 рублей, 3-е место – 10 000 рублей.



Конкурсные работы принимаются по адресу электронной почты spasiboekb@mail.ru, на литературный конкурс (проза и поэзия) до 1 июня 2019 года, на фотоконкурс – до 1 июля 2019 года.

Награждение победителей состоится в ходе празднования Дня города в августе 2019 года.

Если Вам есть за что сказать этому городу «спасибо», то эти конкурсы для Вас!