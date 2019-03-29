На улице Московской в Екатеринбурге в лобовом столкновении сошлись Mitsubishi и Audi

Сегодня, 30 марта, днем два автомобиля, Mitsubishi и Audi, сошлись в лобовом столкновении на перекрёстке улиц Московской и Расковой в Екатеринбурге. По словам очевидцев, есть пострадавшие.«У обеих машин «морды» разбиты. Подъехало две машины реанимации. Рядом с местом ДТП лежит человек на земле, но живой. Видимо, его вытащили из машины», – рассказала порталу E1.RU очевидец Евгения.Кроме пострадавших в ДТП людей, и искорёженных автомобилей, результатом аварии стала молниеносно образовавшаяся на улице Московской автомобильная пробка.«Сотрудники Госавтоинспекции выехали на место ДТП, обстоятельства и информация о пострадавших сейчас выясняются», – прокомментировали инцидент в пресс-группе ГИБДД Екатеринбурга.