В Екатеринбурге погибла женщина, выпав с балкона многоэтажки

17:03 | 30.03.2019

Фото:Ekaterina Klimina, группа «Подслушано | Химмаш» во «Вконтакте».

Ранним утром 30 марта на улице Профсоюзной, 43 на Химмаше жители дома обнаружили тело женщины, предположительно, выпавшей с общего балкона.



«С общего балкона на Профсоюзной, 43 выпала девушка, блондинка. Лежит в неестественной позе», – написала Ekaterina Klimina в группе «Подслушано | Химмаш» во «Вконтакте».



В следственном управлении СК РФ по Свердловской области факт происшествия подтвердили.



«Следственное управление по Чкаловскому району начало проверку по данному факту. При осмотре места происшествия признаков криминала не обнаружено», – сообщили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.