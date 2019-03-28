В Первоуральске два ребёнка сбежали из садика

13:48 | 30.03.2019

Фото: justmedia.ru

В Свердловской области в Первоуральске очередной случай побега детей из садика. Накануне стало известно, что двое шестилетних воспитанников подготовительной группы детсада №1 самовольно ушли с прогулки. Ребята успели пройти только километр.



«В связи с ЧП в горадминистрации прошло совещание со всеми субъектами профилактики, в том числе присутствовали представители управления образования и все заведующие садиками. По итогам проверки будет принято решение», - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.



Стоит отметить, что недавно в Екатеринбурге из детского сада № 22 ушел пятилетний мальчик. Его на остановке заметил полицейский, который и вернул его воспитателям.