Сразу два частных жилых дома были уничтожены пожаром в Свердловской области

12:00 | 30.03.2019

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Накануне вечером два частных жилых дома сгорели на улице Правды в селе Покровском Горноуральского городского округа.



Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую МЧС в 22:31 29 марта. К месту пожара выехали 4 единицы техники и 13 человек личного состава. Спустя 40 минут после прибытия к месту пожара огнеборцам удалось локализовать огонь, а уже в 23:27 открытое горение было ликвидировано. Тем не менее, огонь успел уничтожить два жилых дома и надворные постройки на площади 160 кв. м.



Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до утра, и завершились только в 07:15.