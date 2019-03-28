в Екатеринбурге на Пионерке на крупицы крошится дом, который будут ремонтировать только через 20 лет

22:09 | 29.03.2019

Фото: Е1

В Екатеринбурге в микрорайоне Пионерский с девятиэтажки по адресу Садовая, 9 начал осыпаться фасад. Как сообщают наши коллеги с портала Е1 со ссылкой на жильцов, стена здания крошится ещё с конца прошлой недели. За это время на крыльцо упало не меньше двух квадратных метров штукатурки.



«Оградку установили, обломки так и валяются и, возможно, продолжают падать», — рассказал порталу житель дома.



В управляющей компании «Урал-СТ» сообщили, что стену дома 1979 года постройки уже «обработали и готовы ремонтировать». При этом капитальный ремонт дом ждёт не скоро: по программе, опубликованной на сайте регионального фонда, работы по укреплению фасада запланированы на период 2039–2041 годов.