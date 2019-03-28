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22:09 | 29.03.2019
Фото: Е1
в Екатеринбурге на Пионерке на крупицы крошится дом, который будут ремонтировать только через 20 лет
«Оградку установили, обломки так и валяются и, возможно, продолжают падать», — рассказал порталу житель дома.
В управляющей компании «Урал-СТ» сообщили, что стену дома 1979 года постройки уже «обработали и готовы ремонтировать». При этом капитальный ремонт дом ждёт не скоро: по программе, опубликованной на сайте регионального фонда, работы по укреплению фасада запланированы на период 2039–2041 годов.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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29.03.2019
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