Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

21:24 | 29.03.2019

Больше всего екатеринбуржцы хотят попасть в Парковый: аналитики опубликовали рейтинг районов Екатеринбурга

Аналитики портала N1 рассказали журналистам, в каких микрорайонах Екатеринбурга цены на вторичное жильё растут стремительнее всего. За два года анализа, проведённого порталом, лидером стал микрорайон Парковый.

Средние цены на вторичные квартиры за пару лет здесь выросли больше, чем на треть, достигнув, в среднем, 6 миллионов рублей. Заметно в цене прибавило жильё в Солнечном (24%) — до 3,5 миллионов рублей.

Больше всего екатеринбуржцы хотят попасть в Парковый: аналитики опубликовали рейтинг районов Екатеринбурга


По данным специалистов N1.RU, почти во всех районах города отмечается рост стоимости жилья, однако на Сортировке, Химмаше и Уралмаше екатеринбуржцы хотят жить меньше всего. Аналитики зафиксировали рост цен в этих микрорайонах всего на 1%-2%. Список замыкают аутсайдеры Широкая Речка и Компрессорный, где жильё, наоборот, упало в стоимости.

Фото: N1

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
29.03.2019

22:09 | 29.03.2019
в Екатеринбурге на Пионерке на крупицы крошится дом, который будут ремонтировать только через 20 лет

21:24 | 29.03.2019
Больше всего екатеринбуржцы хотят попасть в Парковый: аналитики опубликовали рейтинг районов Екатеринбурга

20:30 | 29.03.2019
Следственный комитет начал проверку по инциденту о возгорании на борту самолёта Екатеринбург - Анталья

20:12 | 29.03.2019
В Екатеринбурге пенсионерку увезли на скорой прямо после приёма у спикера Гордумы

20:10 | 29.03.2019
На Урале дедушка убил внука и похитил еще двух детей

19:02 | 29.03.2019
Путин и Куйвашев предложили киргизским партнерам дополнительные рынки сбыта овощей

18:41 | 29.03.2019
В Екатеринбурге при тушении пожара обнаружили труп

18:39 | 29.03.2019
Управляющие компании и ТСЖ Перми могут бесплатно вывезти отработанные покрышки

18:31 | 29.03.2019
Прикамцев предупреждают об ухудшении погоды

18:20 | 29.03.2019
Пермяки присоединятся к всемирной акции «Час земли»

17:58 | 29.03.2019
Блокадникам, живущим в Свердловской области, компенсируют проезд до Санкт-Петербурга

17:51 | 29.03.2019
Зауральским чиновникам ограничат поездки на служебных машинах

17:30 | 29.03.2019
«Сбербанк» подал иск о банкротстве совладельца бывшей сети алкомаркетов «Семь пятниц»

17:13 | 29.03.2019
Пятый полигон в Прикамье оборудован весовым контролем

17:03 | 29.03.2019
В этом году 24 школы Пермского края реализуют проект «Московская электронная школа»

16:59 | 29.03.2019
Пермские студенческие отряды примут участие в стройках федерального значения

16:56 | 29.03.2019
Бывший сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб награжден орденом Дружбы

16:39 | 29.03.2019
Шумков предложил построить мост на шоссе Тюнина и углубить дно Тобола

16:25 | 29.03.2019
Операция «Маяк»: в Екатеринбурге выявили 15 водителей, не пропустивших пожарную машину

15:35 | 29.03.2019
Под Екатеринбургом в преддверии паводка проверили скотомогильники

15:00 | 29.03.2019
Продлена регистрация на фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка»

14:57 | 29.03.2019
190 работников предприятий ЖКХ Нижней Туры получили зарплату только после вмешательства прокуратуры

14:55 | 29.03.2019
Началась поставка новых автобусов в Пермь

14:32 | 29.03.2019
В Екатеринбурге задержали пьяного солдата с пивом и «Дошираком»

14:30 | 29.03.2019
Дума Горноуральского городского округа досрочно прекратила полномочия двух депутатов

13:58 | 29.03.2019
В Нижнем Тагиле ищут мошенницу, укравшую сбережения пенсионерки

13:46 | 29.03.2019
Более 5 тысяч жителей Прикамья получат комфортные и безопасные лифты

13:23 | 29.03.2019
Сотрудник мэрии Кургана подшофе угнал служебную машину

13:13 | 29.03.2019
Промобот расскажет немецкому бизнесу об инвестиционных проектах Пермского края

13:00 | 29.03.2019
Из мэрии и думы Екатеринбурга увольняются пресс-секретари

12:45 | 29.03.2019
За 5 лет работы детская нейрохирургическая служба Прикамья помогла 24 тысячам маленьких пациентов

12:45 | 29.03.2019
«Иннопром-2019»: сформирована деловая программа российско-турецкого форума

12:34 | 29.03.2019
В выходные в Перми похолодает

12:29 | 29.03.2019
В апреле уральскую столицу начнут готовить к следующему отопительному сезону

11:59 | 29.03.2019
Мэрия Екатеринбурга: за ночь из города вывезено 1,5 тысячи тонн снега

11:32 | 29.03.2019
В августе прокуратура представит результаты проверки по перевалу Дятлова





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 