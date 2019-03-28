Больше всего екатеринбуржцы хотят попасть в Парковый: аналитики опубликовали рейтинг районов Екатеринбурга

Аналитики портала N1 рассказали журналистам, в каких микрорайонах Екатеринбурга цены на вторичное жильё растут стремительнее всего. За два года анализа, проведённого порталом, лидером стал микрорайон Парковый.Средние цены на вторичные квартиры за пару лет здесь выросли больше, чем на треть, достигнув, в среднем, 6 миллионов рублей. Заметно в цене прибавило жильё в Солнечном (24%) — до 3,5 миллионов рублей.По данным специалистов N1.RU, почти во всех районах города отмечается рост стоимости жилья, однако на Сортировке, Химмаше и Уралмаше екатеринбуржцы хотят жить меньше всего. Аналитики зафиксировали рост цен в этих микрорайонах всего на 1%-2%. Список замыкают аутсайдеры Широкая Речка и Компрессорный, где жильё, наоборот, упало в стоимости.Фото: N1