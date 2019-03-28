На Урале дедушка убил внука и похитил еще двух детей

20:10 | 29.03.2019

фото: inkazan.ru

В Свердловской области задержан мужчина 1952 года рождения. Он подозревается в убийстве ребенка и похищении еще двух детей. Причем все трое несовершеннолетних приходятся ему внуками. Возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, по предварительной информации, сегодня днем во дворе частного жилого дома по улице Гагарский ключ в деревне Гагарка городского округа Заречный было обнаружено тело мальчика 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. Также из дома пропал дедушка погибшего вместе с двумя другими своими внуками - 2014 и 2012 годов рождения.



По версии следствия, дедушка убил ребенка, после чего вывез двух других внуков за пределы городского округа Заречный. Через некоторое время подозреваемого задержали в городе Кушва. Он находился в состоянии опьянения.



«Местонахождение разыскиваемого установлено сотрудниками полиции на территории города Кушвы. За рулём своего автомобиля «ЛАДА-ГРАНТА» мужчина передвигался с признаками алкогольного опьянения. Дети 5 и 7 лет, к счастью, живы и здоровы, они находились в салоне автомашины задержанного родственника. Чтобы наиболее оперативно установить местонахождение подозреваемого и двух пропавших детей, врио начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Пётр Кривегин ввёл на территории региона спецоперацию-план «Перехват» и сам лично выехал на место совершения преступления для организации поисковых мероприятий», - рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.



Сейчас мужчину везут на допрос. Детей скоро передадут родителям. Будут приняты меры по их психологической реабилитации.



«По уголовному делу проведён осмотр места происшествия и автомашины, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз, истребуется характеризующий материал в отношении подозреваемого, выясняется точный мотив убийства малолетнего мальчика и похищения двух других детей. С учётом обстоятельств совершённого преступления, в ходе расследования в отношении подозреваемого будет проведена судебная психиатрическая экспертиза», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.



Задержанному грозит пожизненное лишение свободы. Отметим, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства свердловского СКР.