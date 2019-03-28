Путин и Куйвашев предложили киргизским партнерам дополнительные рынки сбыта овощей

19:02 | 29.03.2019

Соглашение правительства Киргизии со Свердловской областью по поставке сельхозпродукции на Урал обеспечит производителей республики выходом на рынок сбыта, который оценивается в 9 миллионов потребителей – жителей Среднего Урала и Екатеринбурга частности, а также сопредельных субъектов. Документ, напомним, в рамках Российско-Киргизской конференции в Бишкеке с участием глав двух государств подписал губернатор Евгений Куйвашев.



По данным экспертов, речь идет, прежде всего, об использовании Свердловской области в качестве логистического центра для поставок киргизских овощей, фруктов, зерновых, бахчевых культур и табака для дальнейшего экспорта в районы центральной России, Сибири и Дальнего Востока.



Не стоит забывать и о том, что через Екатеринбург проходит Транссибирская магистраль и основные транспортные дороги России, соединяющие Европу и Азию, север и юг страны, а также расположен один из крупнейших в России международный аэропорт Кольцово.