В Екатеринбурге при тушении пожара обнаружили труп

18:41 | 29.03.2019

Сегодня при тушении садового дома в коллективном саду на 46-м километре ЕКАД обнаружили труп мужчины. На месте работают следователи и сотрудники полиции. По предварительной информации пресс-службы СУ СКР по Свердловской области, хозяин дома не уследил за печкой.



Сигнал о пожаре поступил в 11:34. В тушении были задействованы три единицы техники, 13 человек личного состава.



«На площади 35 кв.м. сгорели садовый дом и автомобили: "Москвич 412" и "ЗАЗ 968". В 12:01 огонь локализован, в 12:25 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 13:59», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

