«Сбербанк» подал иск о банкротстве совладельца бывшей сети алкомаркетов «Семь пятниц»

17:30 | 29.03.2019

ПАО «Сбербанк России» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании совладельца ряда компаний, когда-то контролировавших известную сеть алкомаркетов «Семь пятниц» Дмитрия Чамовских банкротом. Согласно картотеке, сумма исковых требований к бизнесмену составляет 19,6 миллионов рублей.



В мае 2017 года была признана банкротом другая представительница семейного бизнеса «Семи пятниц», раскиданного между множеством компаний, Светлана Чамовских. В феврале 2017 года один из основных активов бизнеса, компания ООО «Алмаз» (ИНН 6670416527) также признана банкротом, в настоящее время идет процедура конкурсного производства.



Группа компаний «Семь пятниц» выросла из проекта «Владимир и К». Это был семейный бизнес Чамовских, основанный в 1992 году. Всё началось с одного магазина, который торговал продуктами и бытовыми товарами. Затем предприятие полностью перешло на оптовую торговлю алкоголем. В 2013 г. открылся первый магазин «Семь пятниц», в 2015 году их было уже более 240 по всему УрФО. Летом 2016 года бизнес-империя начала рушиться после требований о досрочном погашении банковских кредитов. Нишу компании заняли сети ««Красное&белое», «Бристоль» и «Лион».