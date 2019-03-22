С 1 апреля на Среднем Урале стартуют массовые субботники

17:22 | 26.03.2019

фото: 1istochnik.ru

В Свердловской области с 1 по 30 апреля пройдет традиционный так называемый весенний месячник чистоты. Жители региона выйдут на субботники, чтобы прибраться во дворах, парках, скверах.



«Субботник - еще один хороший повод оглянуться вокруг и внести свой, пусть и небольшой, но очень важный вклад в общее дело - навести и поддерживать порядок там, где живешь и работаешь ты, и где растут твои дети», - отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



До 1 апреля во всех муниципалитетах должны составить графики работ и определить ответственных. Отметим, что ежегодно во время весенних субботников из населенных пунктов Свердловской области вывозится от 120 до 140 тысяч тонн грязи и мусора.