Из центра Екатеринбурга уберут все киоски. Они переедут в здания или на окраины

16:53 | 26.03.2019

Власти Екатеринбурга планируют ликвидировать все расположенные в центральных районах города нестационарные объекты торговли: киоски, павильоны, палатки. Новый подход к уличной торговле обсуждали сегодня мэр Александр Высокинский и члены городского Совета общественной безопасности.



Как сообщает пресс-служба администрации, в рамках подготовки к 300-летию города вся «нестационарка» переедет либо в здания, либо в другие районы, подальше от центра. Сначала будут убраны самовольно установленные объекты (сейчас их в городе более 300), затем все остальные. Последними ликвидируют киоски, модернизированные к ЧМ-2018.



К середине апреля главы районов должны представить в мэрию «дорожные карты» с очередностью и графиками ликвидации «нестационарки».