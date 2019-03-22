В Кировграде 148 семей получат ключи от новых квартир

Сегодня, 26 марта, в Кировграде состоялся торжественный ввод в эксплуатацию 148-квартирного дома, построенного при участии Уральской горно-металлургической компании. Поздравить новоселов приехали губернатор региона Евгений Куйвашев, генеральный директор УГМК Андрей Козицын, глава Кировградского городского округа Александр Оськин и директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин.Здание пятисекционного жилого дома № 13 в 3 Микрорайоне Кировграда – бывший объект незавершенного строительства. Он был спроектирован в 1990 году, строительство началось в 1992-м, но в 1994-м оказалось приостановлено из-за отсутствия финансирования.Стоит отметить, что это уже второй долгострой города, который введен в эксплуатацию за последние три года при поддержке Правительства Свердловской области и УГМК. Первый удалось достроить в 2016 году, к завершению строительства второго приступили в 2018 году, и уже через год, даже немного опережая первоначальный график, дом готов к заселению.Поздравляю жителей Кировграда с этим значимым событием. Мы наконец-то завершили этот долгострой. Ждали долго, но построили быстро. И я хочу сказать за это спасибо Минстрою, УГМК, строителям и администрации округа», – обратился к новоселам Евгений Куйвашев.«Главное, что с этим недостроем удалось разобраться. С ним было много проблем, но мы смогли все преодолеть. И сегодня, наконец, я вас всех могу поздравить с новосельем, потому что недострой это плохо, а прекрасные дома и жилье – это здорово», – поддержал главу области Андрей Козицын.Как отметил глава Кировградского городского округа Александр Оськин, практически все крупные инвестиционные проекты на территории решаются совместно с правительством области и УГМК. В прошлом году сдали школу, и теперь все дети в Кировграде учатся в одну смену. Появилась замечательная ледовая арена. Открылось отделение самбо для ребят. За два последних года снесли и расселили 27 аварийных домов.Сегодня, после сдачи этого дома, в округе полностью решаются жилищные проблемы детей-сирот, переселяются 35 семей из аварийных домов. Выделяются квартиры молодым специалистам – педагогам общеобразовательной школы, тренерам спортивных школ. Получат ключи от 23 новых квартир работники филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь».Отметим, что в ходе строительства по проекту достройки этого дома были восстановлены конструкции здания, его отдельные элементы, системы инженерного обеспечения, выполнено благоустройство территории. Стоимость строительства составила 222,8 млн рублей.