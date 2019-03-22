В Нижнем Тагиле вынесли приговор организаторам незаконной миграции

14:00 | 26.03.2019

фото: belnovosti.by

В Нижнем Тагиле вынесли приговор гражданке России Оксане Абдуллоевой и гражданину Таджикистана Салимджону Машарипову. Они признаны виновными в организации незаконной миграции, подделке документов и их сбыте.



Установлено, что злоумышленники организовали нелегальный многофункциональный центр «Трудовая миграция», где оказывали иностранным гражданам услуги по незаконной постановке на учет по месту пребывания. Регистрация была фиктивной, то есть в указываемых в документах помещениях мигранты реально не проживали. Некоторые необходимые документы мошенники получали от других от лиц. К примеру, сертификаты о прохождении государственного тестирования по русскому языку предоставлял сотрудник ООО Центр подготовки и тестирования по русскому как иностранному «Всеобуч». По данным фактам так же возбуждено дело.



В итоге Оксану Абдуллоеву приговорили к 1 году 7 месяцам условно, ее подельника Салимджона Машарипова – к такому же сроку, но уже реального лишения свободы. Суд учел наличие малолетних детей у женщины. Приговор пока не вступил в законную силу.

