Полиция разбирается в истории с рукоприкладством в екатеринбургской школе

13:25 | 26.03.2019

Полиция Екатеринбурга разбирается в истории вокруг рукоприкладства в школе №171. Восемнадцатого марта ученик третьего коррекционного класса во время урока, по словам учительницы, стал «кидать во всех учебники, переворачивать стулья и носиться по классу». Педагог вынуждена была применить к нему силу.



«Я поймала его, буквально успела схватить за ухо, потом завела его руки и прижала к стене, наверное, достаточно сильно, после чего он успокоился, опустился на пол», — рассказала женщина.



По данному факту мама ребенка спустя неделю решила обратиться в правоохранительные органы.







Как рассказали корреспонденту veved.ru в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, 25 марта в 18.47 от матери ученика в дежурную часть отдела полиции №9 поступило заявление о том, что учитель начальных классов 18 марта нанесла ее сыну 2008 года рождения телесные повреждения.



«По данному факту организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Ребенок направлен на судебно-медицинское обследование», –отметили в ведомстве.



После скандального инцидента учитель решила уволиться по собственному желанию.