В Екатеринбурге задержали лжеминера ТРЦ «Мегаполис»

В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали лжеминера, который днем 13 марта сообщил о готовящемся взрыве в ТРЦ «Мегаполис». Это 27-летний житель Химмаша Андрей по прозвищу «Лысый», ранее судимый за кражу и разбой, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.Мужчина по телефону сообщил о минировании здания торгового центра и потребовал денег, однако сумму не назвал.«Все началось, как чаще всего и бывает в подобных ситуациях, с сообщения криминального характера на телефон «112». Звонивший пригрозил устроить в торговом центре такой super «фейерверк», с каким еще на среднем Урале до этого не сталкивались. Словом, или гроши или жди апокалипсис. По голосу абонент был явно в неадекватном состоянии, так как в ярости даже не назвал сумму, необходимую ему для полного счастья», - рассказал полковник Горелых.Из здания эвакуировали 600 человек. К счастью, опасных предметов сыщики и саперы не обнаружили. Подозреваемого задержали по месту жительства. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что все случившееся было шуткой. Сейчас мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.