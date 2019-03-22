Прокуратура Свердловской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту «откатов» в УКС

12:35 | 26.03.2019

Прокуратура Свердловской области раскрыла некоторые подробности бесфигурантного уголовного дела, возбужденного в прошлом году в отношении неустановленных лиц из числа руководства регионального Управления капительного строительства. УКС на тот момент возглавлял депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кагилев, которого СМИ причисляют к команде бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова.



Как следует из ответа на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских, который следит за ходом расследования, в 2017 году Олегом Кагилевым высказывались требования в адрес руководителя ООО «СтроймонтажУрал-2000», выполнявшего в рамках муниципального контракта реконструкцию спортивного комплекса «Синегорец», расположенного в поселке Баранчинский о передаче ему денежных средств в размере 6,6 миллионов рублей. Сумма была обозначена за заключение указанного контракта и беспрепятственную приемку выполненных работ.







Передача указанной суммы обеспечена Кагилевым путем заключения ООО «СтроймонтажУрал-2000» договора на поставку несуществующего оборудования аффилированному Кагилеву ЗАО «Спецавтоматика» (совладельцем компании является отец Кагилева, в настоящее время предприятие находится в стадии ликвидации –Прим.ред.)



В августе 2018 года региональная прокуратура направила материалы проверки в следственное управление Следственного комитета по Свердловской области, где 20 сентября возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4-ех лет.



Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Свердловской области.