Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

14:29 | 22.08.2020

Фото: mzm.zp.ua

В столице подтверждено 687 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Средний прирост новых случаев за сутки с начала августа отрицательный. Среднесуточный темп прироста случаев COVID-19 за две календарные недели составляет 0,27%. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.



Среди новых выявленных случаев:



- 1,8% — дети

- 37,5% — от 18 до 45 лет

- 40,9% — от 46 до 65 лет

- 13,8% — от 66 до 79 лет

- 6,0% — старше 80 лет



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»