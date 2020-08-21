Жители Хабаровска протестуют 43 день подряд

12:42 | 22.08.2020

Фото: super-interes.ru

Сегодня в Хабаровске стартовала очередная несогласованная акция в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств.



На площади Ленина у здания краевого правительства, по официальным данным, собралось порядка 1,5 тысяч человек, по неофициальным данным от 15 до 20 тысяч. Участники акции, скандируя лозунги, прошли колонной по центральным улицам города, а также по одному из городских бульваров.







За весь период протестов в Хабаровске правоохранители составили 148 протоколов об административных нарушениях, 122 материала рассмотрел суд.



Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву 9 июля. Его обвиняют в организации убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004 - 2005 годах. Кроме того, Сергея Фургала проверяют и на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области.



Протесты в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля. Позднее к акциям присоединились жители других городов Дальнего Востока.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»