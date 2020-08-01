Омские врачи разрешили увезти Навального в Германию

21:49 | 21.08.2020

Фото: скриншот видео/РИА Новости



Врачи омской больницы №1, в которой проходит лечение Алексей Навальный, заявили, что не против транспортировки пациента в Германию.



«Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники», - цитируют РИА Новости главврача медучреждения Анатолия Калиниченко.



Напомним, вчера Навального госпитализировали с отравлением.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»