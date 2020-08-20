У Навального развился отек мозга

20:22 | 20.08.2020

Фото: Instagram Алексея Навального

У Алексея Навального на фоне отравления развился отек мозга, об этом сообщает Telegram-канал Baza.



По мнению медиков, токсическое воздействие преимущественно синаптического уровня. Однако природа вещества врачам, которые провели ему множество анализов, до сих пор не известна.

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