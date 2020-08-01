Врачи предположили, чем отравили Алексея Навального

11:30 | 20.08.2020

Фото: DW

Врачи предполагают, что Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия — это сильный психодислептик, вещество способное вызывать галлюцинации или субъективные изменения восприятия, мыслей, эмоций и сознания. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Оксибутират натрия не имеет цвета и запаха, поэтому его легко могли добавить в чай. Правда, в то же время препарат имеет соленый вкус, Навальный мог его почувствовать.



Пока окончательные анализы не готовы. Алексей Навальный, по словам врачей, ещё не пришел в себя и находится в коме II-й степени.

© «Вечерние ведомости»