Навальный с токсическим отравлением попал в реанимацию в Омске

Сегодня, 20 августа, утром пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила в «Твиттере», что самолёт авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Томска в Москву, на борту которого летел Навальный, возвращаясь из поездки по городам Сибири, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска из-за того, что ему стало плохо во время полёта. После посадки лайнера Навальный был госпитализирован. Представители блогера подозревают, что он мог быть отравлен чем-то, что было подмешано в его чай, который он пил с утра.В настоящее время Навальный находится в токсикореанимационном отделении омской Больницы скорой медицинской помощи (БСМП № 1). По словам главного врача больницы, состояние Алексея Навального оценивается как тяжёлое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.