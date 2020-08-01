Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

13:06 | 19.08.2020

Фото: aftershock.news

В столице подтвержден 691 новый случай коронавируса. Уже 4 дня суточный темп прироста случаев COVID-19 составляет 0,27%. Этот показатель в два раза меньше, чем два месяца назад. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.



Среди новых выявленных случаев:



- 6,8% — дети

- 46,5% — от 18 до 45 лет

- 27,1% — от 46 до 65 лет

- 14,6% — от 66 до 79 лет

- 5,0% — старше 80 лет



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»