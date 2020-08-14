Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

13:06 | 15.08.2020

Фото: yandex.ua

В столице подтверждено 695 новых случаев коронавируса. Среднесуточный темп прироста новых случаев за последний месяц на 25,4% меньше, чем в предыдущий. В Москве этот показатель за последние две недели равен 0,28%. В соответствии с критериям Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.



Среди новых выявленных случаев:



- 6,8% — дети

- 54,5% — от 18 до 45 лет

- 27,2% — от 46 до 65 лет

- 7,6% — от 66 до 79 лет

- 3,9% — старше 80 лет



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»