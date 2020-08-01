Более 88% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

14:08 | 11.08.2020

Фото: vk.com

В столице подтверждено 694 новых случая заражения коронавирусом. Среднесуточное число новых случаев COVID-19 за август на 63% меньше, чем в июне. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,28%. Этот показатель Роспотребнадзор считает важнейшим для принятия решений о снятии ограничений в городе. Тот факт, что уже более месяца показатель не превышает единицы, говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в Москве.



Среди новых выявленных случаев:



- 8,3% — дети

- 55,6% — от 18 до 45 лет

- 24,4% — от 46 до 65 лет

- 7,2% — от 66 до 79 лет

- 4,5% — старше 80 лет



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»