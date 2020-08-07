Сергей Шнуров о поездке в Хабаровск, «где как в капле воды, отразился океан»

17:53 | 8.08.2020

Сергей Шнуров вернулся из Хабаровска, и в третьем выпуске авторской рубрики «Картинки с выставки» на канале RTVI, поделился впечатлениями о поездке, ощущениях и людях на Дальнем Востоке, которые отказываются принимать новую власть.



Всё уложилось в одну фразу легендарного Шнура: «Условный федерализм против условного феодализма. Это то, что я увидел в Хабаровске, где как в капле воды, отразился океан».





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