Более 85% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

14:26 | 8.08.2020

Фото: lenta.ru

В столице подтвержден 691 новый случай заражения коронавирусом. Число новых случаев коронавируса с начала августа на 66,3% меньше, чем за первую неделю июня. Средняя скорость роста новых случаев с момента снятия ограничений, с 23 июня отрицательная. Количество новых заболевших коронавирусом в Москве остается на низком уровне.



Среди новых выявленных случаев:



- 10,1% — дети

- 53,0% — от 18 до 45 лет

- 25,1% — от 46 до 65 лет

- 8,0% — от 66 до 79 лет

- 3,8% — старше 80 лет



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»