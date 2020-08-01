Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

13:26 | 7.08.2020

Фото: yandex.ru

В столице подтверждено 686 новых случаев заражения коронавирусом. Средняя скорость роста новых случаев за последнюю неделю отрицательная. Среднесуточный темп прироста за месяц составляет 0,27%. Количество новых заболевших коронавирусом в Москве остается на низком уровне.



Среди новых выявленных случаев:



- 9,2% — дети

- 52,5% — от 18 до 45 лет

- 22,6% — от 46 до 65 лет

- 9,6% — от 66 до 79 лет

- 6,1% — старше 80 лет



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»