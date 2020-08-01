Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

13:04 | 6.08.2020

Фото: pskov.sm-news.ru

В столице подтверждено 684 новых случая заражения коронавирусом. Среднесуточное число заболевших уже больше месяца держится на стабильно низком уровне. Количество новых заболевших почти в 10 раз меньше аналогичного показателя в мае. Суточный темп прироста с начала августа не превышает отметку 0,28%.



Среди новых выявленных случаев:



- 9,2% — дети

- 53,1% — от 18 до 45 лет

- 24,5% — от 46 до 65 лет

- 9,2% — от 66 до 79 лет

- 4,0% — старше 80 лет



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»