Число погибших в Бейруте увеличилось до 78 человек, более 4000 пострадавших

10:57 | 5.08.2020

Как сообщает РИА «Новости» по данным на утро 5 августа, от взрыва нитрата аммония (аммиачная селитра) хранившегося как конфискат на складе в порту в Бейруте погибли 78 человек, еще более 4000 пострадали.



Среди пострадавших находятся сотрудники некоторых посольств в Бейруте и 48 миротворцев ООН. Россиян в списка пострадавших, во всяком случае, пока, нет.



Вероятной причиной взрыва называются сварочные работы, проводившиеся в ангаре, в котором хранилась конфискованная еще 6 лет назад селитра.



По оценкам специалистов мощность взрыва составила 1800 тонн в тротиловом эквиваленте, а сейсмологи сравнили взрыв с землетрясением магнитудой 4,5 балла.



Премьер Ливана предложил создать спецкомиссию и дать ей 48 часов на поиск виновных. В настоящее время Бейрут объявлен зоной бедствия, сегодня же, возможно, в городе введут режим ЧП.



Ряд стран, включая Израиль, пообещали Ливану помощь. Катар и Ирак уже направили в Бейрут полевые госпитали, а ВОЗ начала поставку хирургических наборов и медикаментов.





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