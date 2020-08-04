Общество
00:17 | 5.08.2020
Фото: Hussein Malla / AP
Число погибших в Бейруте увеличилось до 25 человек, более 2500 пострадавших
Среди погибших — лидер ливанской националистической партии «Аль-Катаиб» Назар Наджарьян, среди пострадавших — жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба. Больницы в Бейруте не справляются с потоком раненых. Кроме того, часть людей до сих пор остаются под завалами.
Напомним, 4 августа в районе порта в ливанской столице Бейруте прогремел мощный взрыв. Взрывная волна уничтожила или повредила здания в районе 10 километров. Жители сначала услышали негромкий хлопок, после чего около пяти минут ничего не происходило. Затем появился столб чёрно-белого дыма, и окружающий порт район сотряс мощный взрыв.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
04.08.2020
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