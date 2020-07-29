Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

12:48 | 30.07.2020

Фото: wi-fi.ru

В столице подтверждено 678 новых случаев заражения коронавирусом. Число новых заболевших на 9% меньше, чем месяц назад.



Среди новых выявленных случаев:



- 5,5% — дети

- 47,6% — от 18 до 45 лет

- 28,6% — от 46 до 65 лет

- 12,8% — от 66 до 79 лет

- 5,5% — старше 80 лет



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»