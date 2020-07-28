Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

14:02 | 29.07.2020

Фото: u-f.ru

В столице подтвержден 671 новый случай заражения коронавирусом. Среднесуточный темп прироста новых заболевших COVID-19 в Москве за месяц составляет 0,28 %.



Среди новых выявленных случаев:



- 4,3% — дети

- 54,4% — от 18 до 45 лет

- 23,8% — от 46 до 65 лет

- 11,8% — от 66 до 79 лет

- 5,7% — старше 80 лет



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»