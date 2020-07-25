В Санкт-Петербурге прошёл парад в часть Дня Военно-морского флота

15:48 | 26.07.2020

Фото: kremlin.ru

В Санкт-Петербурге прошёл главный парад в честь Дня Военно-морского флота. На мероприятиях присутствовал президент и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин.



Участие в параде приняли, в том числе, большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Минск», «Петр Моргунов», «Королев», корвет «Стойкий», атомный подводный ракетоносный крейсер «Орел», океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» и патрульный корабль «Василий Быков». Всего было задействовано 46 кораблей, включая катера и подводные лодки.



В этом году проезд в Кронштадт был ограничен на время прохождения парада, доступ в город был разрешен местным жителям и по специальным приглашениям. Эти меры связаны с профилактическими мероприятиями по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»