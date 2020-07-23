Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

13:07 | 24.07.2020

Фото: imag.one

В столице подтверждено 645 новых случаев заражения коронавирусом. За месяц число новых заболевших сократилось на 20,5%. Рекордно низкий с апреля уровень заболеваемости в Москве держится уже более трех недель.



Среди новых выявленных случаев:



- 6,2% — дети

- 50,1% — от 18 до 45 лет

- 30,1% — от 46 до 65 лет

- 9,3% — от 66 до 79 лет

- 4,3% — старше 80 лет



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»