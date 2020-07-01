Почти 89% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

13:39 | 23.07.2020

Фото: tumentoday.ru

В столице подтверждено 608 новых случаев заражения коронавирусом. Среднесуточный темп прироста новых заболевших за месяц в Москве остается отрицательным. Количество выявленных случаев с 1 июля держится на низком уровне.



Среди новых выявленных случаев:



- 7,4% — дети

- 53,9% — от 18 до 45 лет

- 27,5% — от 46 до 65 лет

- 6,9% — от 66 до 79 лет

- 4,3% — старше 80 лет



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»