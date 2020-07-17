В Москву-реку попало дизельное топливо с затопленного судна

17:14 | 18.07.2020

Фото: news.ru

В Москву-реку попало дизельное топливо с затонувшего на причале в Красногорске судна. Об этом сообщает ТАСС.



«Затопление судна "Январь" длиной до 20 метров. В результате затопления произошла утечка дизельного топлива на поверхность Москвы-реки»,— заявили в МЧС РФ.



Для устранения аварии на место прибыли 15 спасателей на пяти единицах техники. Сообщается, что над водой находится только рубка, пострадавших нет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»