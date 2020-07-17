Главу Кувейта госпитализировали по неизвестным причинам

16:40 | 18.07.2020

Фото: yahoo.com

В Кувейте госпитализирован эмир государства шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, передает ТАСС со ссылкой на Кувейтское информационное агентство (KUNA).



Согласно информации СМИ, 91-летний глава государства чувствует себя хорошо, при этом причины госпитализации неизвестны.



Напомним, в августе 2019 года о неудачной медицинской процедуре, перенесенной главой Куйвейта, стало известно лишь после появления в Twitter сообщения министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о том, что он «молится о скорейшем выздоровлении эмира». Тогда подробности госпитализации также умалчивались.



Отметим, 91-летний Сабах IV — один из старейших глав государств и правительств в мире. Он является эмиром с 2006 года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»