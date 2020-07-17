В Москве погибла чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию

16:09 | 18.07.2020

Фото: sportsdaily.ru

Сегодня погибла 20-летняя чемпионка мира среди юниоров Екатерина Александровская.



«Это всегда ужасная новость, когда такие молодые спортсмены уходят. В фигурном катании у всех семейное отношение друг к другу, поэтому это большая потеря и горе. Слишком часто стали такие новости приходить, чуть ли не раз в год», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков корреспонденту изданию RT.



Информацию о гибели спортсменки подтвердили ранее в правоохранительных органах. По предварительной информации, девушка покончила с собой.



Екатерина Александровская в 2017 году стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором. В том же году пара победила в юниорском финале Гран-при, фигуристы дважды становились чемпионами Австралии (в 2017 году и в 2019 году).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»