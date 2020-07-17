500-летний готический собор во Франции могли поджечь

14:13 | 18.07.2020

Фото: m24.ru

Сегодня утром загорелся собор Святых Петра и Павла в Нанте, Франция. По предварительной информации пожар будут тушить до самого вечера. Сейчас на месте происшествия работают более 100 огнеборцев.



«Более 100 человек будут тушить пожар по крайней мере до конца дня», – сообщил в эфире BFM начальник пожарной охраны департамента генерал Ролан Ферлей. По словам Ферлея, огонь уничтожил орган, также из-за огня может обрушиться балкон, в котором находился музыкальный инструмент. При этом начальник пожарной охраны также добавил, что собору «не грозит сценарий Нотр-Дам-де-Пари».



«Мы приложим все усилия, чтобы определить причины пожара»,— пообещала мэр Нанта Жоанна Роллан. Она считает, что ущерб будет значительным, но катастрофа 1972-го года не повторится. Ферлей добавил, что в соборе обнаружены три очага возгорания. Прокурор Нанта Пьер Сен уверен, что пожар возник из-за намеренного поджога.



На месте происшествия ожидают премьера-министра Жана Кастекса, министра внутренних дел Жеральда Дарманена и министра культуры Розлин Башло.



Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в XV веке; строительство длилось 457 лет. Собор считается одним из важнейших готических памятников Франции. При этом в 1972 здание также горело. Тогда огонь уничтожил кровлю собора, которую восстановили спустя три года.

По данному факту открыто судебное расследование.



Напомним, в апреле 2019 года горел Нотр-Дам-де-Пари. Произошедшее привело к обрушению шпиля и части крыши, а также к повреждению внутреннего убранства.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»