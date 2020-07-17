Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

12:47 | 18.07.2020

Фото: life.ru

В столице подтверждено 578 новых случаев заражения коронавирусом. Весь последний месяц количество новых заболевших уменьшается в среднем на 15% каждую неделю. Среднесуточный темп прироста за месяц составляет -1,5%. Весь июль количество новых случаев держится на низком уровне.



Среди новых выявленных случаев:



- 4,0% — дети

- 52,9% — от 18 до 45 лет

- 28,2% — от 46 до 65 лет

- 10,0% — от 66 до 79 лет

- 4,9% — старше 80 лет



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»