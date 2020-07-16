Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

12:52 | 17.07.2020

Фото: 24tv.ua

В столице подтверждено 575 новых случаев заражения коронавирусом. Число новых заболевших на 10% меньше, чем неделю назад. Уже более двух месяцев среднесуточный темп прироста новых заболевших отрицательный.



Среди новых выявленных случаев:



- 11,0% — дети

- 53,0% — от 18 до 45 лет

- 24,2% — от 46 до 65 лет

- 8,5% — от 66 до 79 лет

- 3,3% — старше 80 лет



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»