В Москве задержан высокопоставленный нарко-полицейский

22:22 | 16.07.2020

Стало известно о задержании полковника полиции, начальника 6 отдела УБНОН Москвы господина Дмитриева С.А. О задержании сообщили несколько телеграм-каналов.



Наркоборец Дмитриев был задержан за взятку, однако дело возбудили по другой статьей - за мошенничество. Якобы господин Дмитриев и не собирался оказывать ту услугу, за которую он получил 1,5 миллиона рублей.



Согласно данным СМИ, задерживали нарко-полицейского сотрудники ФСБ, однако, по информации источников телеграм-канала, Дмитриев был задержан в ходе операции сотрудников УСБ ГУ МВД России по городу Москве совместно с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области.

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