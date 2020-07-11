Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём рыбака

16:47 | 12.07.2020

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственной отрасли, а также всех любителей рыбной ловли с Днём рыбака, отметив, что рыбохозяйственный комплекс хорошо развивается в последние годы.



Также Владимир Путин подчеркнул, что почти у всех регионов есть возможности развития туризма и создания гостеприимных условий для рыбаков.



«Строятся и модернизируются перерабатывающие и рыборазводные заводы, обновляется рыболовный флот, создаются современные рабочие места. Убеждён, что успешное решение столь больших, востребованных временем задач будет содействовать укреплению конкурентоспособности и инвестпривлекательности отрасли, наполнению российского рынка качественной и доступной рыбной продукцией»,- говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.



День рыбака отмечается во второе воскресенье июля. В этом году праздник пройдёт уже в 40-ой раз. Он был учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1965 года.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»