 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Общество


Главная

16:47 | 12.07.2020

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём рыбака

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственной отрасли, а также всех любителей рыбной ловли с Днём рыбака, отметив, что рыбохозяйственный комплекс хорошо развивается в последние годы.

Также Владимир Путин подчеркнул, что почти у всех регионов есть возможности развития туризма и создания гостеприимных условий для рыбаков.

«Строятся и модернизируются перерабатывающие и рыборазводные заводы, обновляется рыболовный флот, создаются современные рабочие места. Убеждён, что успешное решение столь больших, востребованных временем задач будет содействовать укреплению конкурентоспособности и инвестпривлекательности отрасли, наполнению российского рынка качественной и доступной рыбной продукцией»,- говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

День рыбака отмечается во второе воскресенье июля. В этом году праздник пройдёт уже в 40-ой раз. Он был учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1965 года.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:05 | 12.07.2020
За сутки на Среднем Урале провели свыше 10 тысяч тестов на COVID-19

18:47 | 12.07.2020
В Екатеринбурге пропала пенсионерка

18:40 | 12.07.2020
На перевале Дятлова в Свердловской области локализовали пожар, который начался 9 июля

17:38 | 12.07.2020
В Екатеринбурге эвакуировали «Сима-ленд»

16:09 | 12.07.2020
Впервые в России: робот-двойник человека помогает пермякам получать госуслуги в МФЦ

15:59 | 12.07.2020
В Пермском крае подтвержден еще 61 случай COVID-19

15:48 | 12.07.2020
В Екатеринбурге заминировали Северный автовокзал

15:34 | 12.07.2020
Свердловчан ждёт очень жаркое начало недели

14:31 | 12.07.2020
В Нижнем Тагиле без вести пропал 39-летний мужчина

13:17 | 12.07.2020
6615 россиян заболели коронавирусом за сутки

13:09 | 12.07.2020
В Екатеринбурге COVID-19 заразились ещё 175 человек

13:01 | 12.07.2020
Почти 9900 свердловчан вылечились от коронавируса

12:56 | 12.07.2020
На Среднем Урале от COVID-19 умерли 157 человек

12:51 | 12.07.2020
В Свердловской области ещё 286 человек заболели коронавирусом

11:40 | 12.07.2020
Футболисты «Урала» проведут матч с «Краснодаром»

10:17 | 12.07.2020
В Екатеринбурге при столкновении с Mercedes погиб 36-летний мотоциклист

10:02 | 12.07.2020
В Екатеринбурге закроют для движения транспорта три улицы

09:47 | 12.07.2020
15-летний мальчик попал под машину в Екатеринбурге

09:37 | 12.07.2020
Уральский боец Пётр Ян одержал победу над Жозе Альдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

11.07.2020

22:38 | 11.07.2020
В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов не работают сразу несколько светофоров

18:52 | 11.07.2020
Свердловчане увидят сближение Луны и Марса, Альдебарана и Венеры

18:49 | 11.07.2020
В Свердловской области на коронавирус обследовались более 630 тысяч человек

18:03 | 11.07.2020
ФК «Урал» продает билеты на матчи против «Арсенала» и «Химок»

16:54 | 11.07.2020
В Екатеринбурге парень покусал девушку, а потом кинулся на нее с мечом

16:32 | 11.07.2020
В Екатеринбурге в пожаре пострадал человек

16:18 | 11.07.2020
Стала известна причина гибели группы Дятлова в 1959 году

15:23 | 11.07.2020
Медики из «красной зоны» получат увеличенные отпускные

14:30 | 11.07.2020
Опубликована статистика умерших с коронавирусом, не озвученная свердловскими властями

14:02 | 11.07.2020
На заброшенном элеваторе в Артемовском случился пожар

12:58 | 11.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области поднялся до 1,06 балла

12:51 | 11.07.2020
Скончались еще два свердловчанина с коронавирусом

12:49 | 11.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 306 пациентов с Covid-19

12:46 | 11.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 186 человек

12:36 | 11.07.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 280 человек

12:36 | 11.07.2020
В России выявили еще 6 611 случаев Covid-19

12:08 | 11.07.2020
Екатеринбуржцу грозит до пяти лет лишения свободы за угон «маминой» машины

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 