Общество
10:47 | 12.07.2020
Фото: iStock
В России успешно завершились клинические испытания первой в мире вакцины от COVID-19
«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса»,- говорит Тарасов. По его словам, на данном этапе испытаний удалось доказать безопасность вакцины для человека.
У всех добровольцев в ходе исследований было определено отсутствие антител к коронавирусу. Затем их на две недели изолировали, чтобы не допустить инфицирования, и лишь после этого провели иммунизацию. Первые добровольцы, тестировавшие на себе вакцину, уже выписаны.
Напомним, клинические испытания в университете начались 18 июня.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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