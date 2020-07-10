В России успешно завершились клинические испытания первой в мире вакцины от COVID-19

10:47 | 12.07.2020

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Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось. Об этом сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.



«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса»,- говорит Тарасов. По его словам, на данном этапе испытаний удалось доказать безопасность вакцины для человека.



У всех добровольцев в ходе исследований было определено отсутствие антител к коронавирусу. Затем их на две недели изолировали, чтобы не допустить инфицирования, и лишь после этого провели иммунизацию. Первые добровольцы, тестировавшие на себе вакцину, уже выписаны.



Напомним, клинические испытания в университете начались 18 июня.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»