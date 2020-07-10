Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

14:47 | 11.07.2020

Фото: tverlife.ru

В столице подтверждено 678 новых случаев заражения коронавирусом. За месяц число новых случаев сократилось более чем на 50%. Уже 11 дней число новых случаев COVID-19 в Москве остаётся на низком уровне около 600 и не превышает раннеапрельские показатели.



Среди новых выявленных случаев:



- 6,2% — дети

- 47,0% — от 18 до 45 лет

- 29,6% — от 46 до 65 лет

- 12,5% — от 66 до 79 лет

- 4,7% — старше 80 лет



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»