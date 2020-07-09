Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

13:41 | 10.07.2020

Фото: yandex.by

В столице подтверждено 637 новых случаев заражения коронавируса. Количество новых заболевших почти вдвое меньше, чем месяц назад и более чем в 10 раз меньше максимального количества заболевших за сутки.



Среди новых выявленных случаев:



- 8,3% — дети

- 45,2% — от 18 до 45 лет

- 29,5% — от 46 до 65 лет

- 11,5% — от 66 до 79 лет

- 5,5% — старше 80 лет



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»