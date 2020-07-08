Задержан подозреваемый в убийствах глава Хабаровского края Сергей Фургал

10:30 | 9.07.2020

Следователи СКР задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают в серии заказных убийств. По версии следствия, речь идёт об убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова.



Ранее по этому же делу задержаны ещё четверо участников банды, в которую входил и сам губернатор. В 2019 году по подозрению в инкриминируемых Фургалу убийствах был задержан экс-депутат и бывший партнёр Фургала по бизнесу Николай Мастрюков. Кроме Мастрюкова по этому же делу были задержаны ещё трое, как сейчас полагает следствие, подельников Сергея Фургала: Марат Кадыров, Александр Карепов и Андрей Палей.



Как рассказали представители СКР, все преступления, в которых подозревается Фургал, совершались на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004-2005 годах.



СКР опубликовал видео задержания Сергея Фургала. Бойцы спецподразделений вытащили его из машины, в момент когда губернатор собирался ехать на работу.





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